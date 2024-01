La droga e il denaro provento dello spaccio erano nei bidoni per la raccolta differenziata. Li hanno trovati i carabinieri nell'abitazione di un 34enne di Basaluzzo (Alessandria).

Sequestrati in un seminterrato 11,5 grammi di cocaina e la mannite utilizzata per tagliare la droga e oltre 6mila euro in contanti.



