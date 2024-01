Centro Pannunzio, imbrattata lapide di Mario Soldati ai Murazzi

La lapide dedicata allo scrittore Mario Soldati, posta a Torino lungo i Murazzi del Po, è stata imbrattata con dei graffiti. A denunciare l'accaduto è il centro culturale Pannunzio. "La famiglia Soldati è indignata della situazione solo torinese", spiegano dall'associazione, che chiede che il Comune intervenga per ripulirla e per innalzarla e verniciarla con un "prodotto atto a preservarla dai vandali".

La lapide ricorda quando un giovane Soldati nel 1922 si tuffò nelle acque del Po per salvare un suo coetaneo.



