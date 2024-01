Caso Pozzolo: Stub ed esami balistici prima della convocazione

Dopo essere stato sentito dai carabinieri subito dopo lo sparo nella notte dell'1 gennaio, Emanuele Pozzolo attende di essere convocato in procura a Biella, ma il suo interrogatorio non avverrà prima dell'arrivo degli esiti dello Stub, il test che verifica la presenza di polvere da sparo, e della consulenza balistica per capire come e a dove sia partito il colpo dal mini revolver.

A Palazzo di giustizia di Biella al momento non sono previsti altri interrogatori, dopo un inizio di settimana nel quale sono stati sentiti alcuni partecipanti alla festa tra cui il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la sorella Francesca e l'assessore al Comune di Biella Davide Eugenio Zappalà.

Gli inquirenti hanno acquisito, tra l'altra documentazione, le dichiarazioni di due testimoni secondo i quali la pistola al momento dello sparo era nelle mani di Pozzolo. Ma quest'ultimo, così come già dichiarato subito dopo l'incidente, continua a negare di essere stato lui a sparare.



