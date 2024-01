Caso Pozzolo: esperto, Stub su abiti rileva tracce dopo tempo

"Se ci si lava le mani molto bene i residui di polvere da sparo scompaiono. Ma per gli indumenti il discorso è diverso: le particelle sono rilevabili a distanza di settimane se non di mesi". A discutere con l'ANSA dell'attendibilità dello Stub, il test cui è stato sottoposto il deputato Emanuele Pozzolo nell'ambito dell'indagine su quanto accaduto a Rosazza la notte di capodanno, è Roberto Testi, medico legale torinese con un lunghissimo curriculum di consulente tecnico delle procure italiane in importanti casi giudiziari.

"I residui che si formano al momento di uno sparo - spiega - si depositano sulle superficie dopo aver preso la forma di particelle solide microscopiche. Ma così come si depositano, si possono disperdere. Le linee guida dell'Fbi sono tassative: lo stub va eseguito entro 4 ore".

Su Pozzolo il rilevamento è stato eseguito dopo oltre cinque ore. Ma il fatto che i carabinieri abbiano compiuto i prelievi anche sugli abiti dovrebbe avere messo al sicuro l'attendibilità dell'accertamento. "Sono stati fatti degli esperimenti - dice il medico legale - che hanno dimostrato come le particelle possano rimanere su un indumento addirittura per un mese se non oltre".

Testi, che è stato allievo di Carlo Torre, considerato uno dei massimi esperti italiani della materia, sottolinea inoltre che per il calibro 22 (come quello di cui si tratta per il caso di Rosazza) ci sono delle particolarità perché l'innesco ha una minore carica detonante: la quantità dei residui è inferiore e sovente non si produce per intero la gamma di particelle del classico mix di piombo, bario e antimonio. Può capitare, insomma, che non si trovi tutto. "Ma i carabinieri del Ris di Parma - conclude Testi - sono dei professionisti molto preparati. Queste cose le conoscono bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA