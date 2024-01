Casa delle Donne ad Alessandria, apre Centro 'Marielle Franco'

Apre oggi alla Casa delle Donne Tfq di Alessandria il Centro antiviolenza 'Marielle Franco', destinato - spiega il movimento NonUnaDiMeno - "in modo esclusivo e diretto alle donne e alle soggettività femminilizzate che subiscono violenza". Marielle è stata uccisa nel quartiere Estacio di Rio de Janeiro tra il 14 e il 15 marzo 2018; aveva 38 anni ed era un'attivista per i diritti umani.

Il nuovo centro si aggiunge ai due, nel capoluogo di provincia e a Casale Monferrato, gestiti da me.dea, e nasce sul modello della Casa delle Donne Lucha y Siesta di Roma, "che in questi mesi ci ha supportate, sostenute e stimolate ad affrontare questa nuova grande sfida".

L'obiettivo è inserirsi nella rete di ascolto, accoglienza e accompagnamento già presente sul territorio, fornendo un punto di vista transfemminista. Presenti 4 operatrici formate ad hoc per gestire i colloqui (di persona, al telefono o in videochiamata), coinvolgendo - se necessario - professioniste disponibili per consulenze legali, psicologiche, sindacali e altro. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero 351 3629504.

"Quelle della violenza fisica o del femminicidio, di cui abbiamo tanto sentito parlare soprattutto nell'ultimo periodo - sottolinea Anita Giudice - sono solo la punta di un iceberg di diverse forme. C'è bisogno di altre risposte, perché le richieste sono tante. Stiamo portando avanti l'iter per il riconoscimento formale come Centro antiviolenza, ma abbiamo comunque deciso di aprire perché vogliamo iniziare a farci conoscere, parlare e raccogliere bisogni e necessità".



