Carabinieri: col. Giacometti nuovo comandante provinciale Biella

Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Biella, il colonnello Marco Giacometti. Proveniente dal Centro di Eccellenza Nato per la polizia di stabilità di Vicenza, ha preso il posto del colonnello Mauro Fogliani trasferito presso la Legione Carabinieri Liguria in Genova.

Nato a La Spezia nel 1977 da famiglia istriana, sposato, due figlie, il colonnello Marco Giacometti ha iniziato la carriera militare nel 1996 entrando all'Accademia Militare di Modena e frequentando poi la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del periodo di formazione è stato destinato quale comandante di Plotone presso la Scuola Allievi carabinieri di Roma dal 2001 al 2003, assumendo poi dal 2003 al 2004 il comando del Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri Messina-Centro, e dal 2004 al 2009 quello della compagnia carabinieri di Portogruaro, in provincia di Venezia. Successivamente, dal 2009 al 2012, ha svolto servizio presso il comando Nato di Reazione Rapida di Solbiate Olona (Varese).

Dal 2012 al 2014 ha assunto l'incarico di Capo Sezione Operazioni, Informazioni ed Addestramento del 13° Reggimento Carabinieri 'Friuli-Venezia Giulia' di Gorizia. Dal 2014 al 2018 è stato designato quale ufficiale di collegamento dei carabinieri presso la Direzione Generale della Gendarmeria francese a Parigi, ed al rientro in patria è stato assegnato, quale Ufficiale Addetto alla Branca Addestramento ed Esercitazioni, al Centro di Eccellenza Nato per la Polizia di Stabilità di Vicenza. .



