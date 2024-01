Calcio: Juve; Allegri 'la Champions mi manca tanto'

"Di queste 400 partite non ne cancellerei nemmeno una, perché nel calcio si vive di grandi sfide: quest'anno mi manca e ci manca tanto la Champions": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sul tema del traguardo - le 400 panchine della Juventus - che toccherà domani contro il Frosinone.

"Per dieci la Juve ha dominato con campionati e coppe Italia, è normale avere pressioni qui perché si lavora per arrivare al massimo - spiega l'allenatore - e dobbiamo avere l'ambizione per ottenere e per fare il massimo: pensiamo alla coppa Italia, possiamo arrivare in semifinale e poi ci ritufferemo sul campionato".



