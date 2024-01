Calcio: auto contro un palo, illeso il giocatore del Torino Seck

L'attaccante del Torino Demba Seck è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Il giocatore granata, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'auto ha subito gravi danni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo abbattuto.



