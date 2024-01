Arriva Peripheric Love, a Torino tra fabbrica e Chiesa

Sarà in sala da giovedì 11 gennaio Peripheric love, primo film del regista svizzero Luc Walpoth, interamente realizzato a Torino nell'autunno del 2021. "Ci voleva un regista svizzero per potere lavorare a casa mia", dice con una leggera vena polemica l'attore torinese Fabio Troiano che veste i panni del protagonista Giorgio. "Non è un film gridato, ma c'è lo stesso tanta passione" sottolinea durante la presentazione nella sede di Film Commission a Torino.

Peripheric Love è prodotto da Casa delle Visioni e dalla società svizzera Dschoint Ventschr Filmproduktion con Srf Swiss Radio and Television. È stato realizzato grazie al bando Piemonte Film Tv Fund e al sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Al fianco di Troiano lavorano Lazua Larios nel ruolo della moglie Maria, Alessio Lapice e Christina Rosamilia, rispettivamente nei panni del sacerdote Salvatore e della prostituta transessuale Arlette. Il regista e il cast partecipano questa sera (mercoledì 10 gennaio) all'Ambrosio Cinecafè all'anteprima organizzata da Film Commission Torino Piemonte.

Il film mette al centro la crisi sentimentale di una coppia affiatata e innamorata, di fronte a una maternità apparentemente inspiegabile. Una storia personale e intima che, secondo il regista, trova a Torino il contesto sociale più adatto per essere raccontata: a partire dall'identità operaia, all'immigrazione, alla lotta di classe. Tra la fabbrica e la Chiesa. "A Torino ci sono realtà diverse, è una città perfetta anche dal punto di vista psicologico e sociale" spiega Walpoth che ha curato in modo maniacale la scelta delle location. "I miei modelli? Il regista Antonioni, il film Capitale umano di Virzì e il messicano Biutiful" spiega.

Dal mercato di Porta Palazzo alla chiesa di Santa Pelagia, dalla fabbrica Osla di Pianezza alle case popolari di via Farini, sono tante le location di Torino che sono state coinvolte dalle riprese, con una troupe italo-svizzera formata da 30 piemontesi. Nel cast artistico diversi attori e attrici torinesi e oltre 150 comparse.



