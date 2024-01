Valanga val Formazza, appello per trovare il cane della vittima

Insieme a Vanessa Gatti e Roberto Biancon, i due escursionisti travolti e uccisi dalla valanga di domenica scorsa in val Formazza mentre facevano una passeggiata con le racchette da neve, c'era il cane della ragazza. A oltre quarantotto ore dall'incidente, l'animale non è ancora stato ritrovato e su Facebook un'amica della 30enne, Manuela Paradisi, ha lanciato un appello.

"Lei è Eos, femmina, 4 anni, taglia grande. Pelo raso color beige - ha scritto la donna pubblicando alcune foto della cagnolina -. È scomparsa da domenica 7 gennaio 2024 in val Formazza nella zona del lago del Toggia, dove si è staccata la valanga che ha ucciso i 2 escursionisti. La ragazza era la sua proprietaria. Abbiamo speranza che Eos possa essere viva.

Indossa una pettorina ad H arancione e un collare gps con la fibia gialla e una lunga antenna". Il dispositivo gps, conclude Paradisi, "pare spento e che non abbia registrato la traccia".





