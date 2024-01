Torna AffiDarsi, 5 film per promuovere il servizio dell'affido

Torna la rassegna cinematografica AffiDarsi dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) che da anni promuove con la cultura il servizio dell'affido. Lo fa insieme alla Città di Torino, alla Casa dell'Affidamento e alla Fondazione Crt. Dal 14 gennaio all'11 febbraio 2024, attraverso cinque film, l'Amnc apre il dialogo con il pubblico sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione. Sul grande schermo saranno proposte storie universali, in grado di parlare al cuore delle persone con un linguaggio semplice, pensate per i più piccoli, ma anche per gli adulti, seguendo il concetto di famiglia nel senso più ampio del termine.

Si tratta di proiezioni a ingresso libero con un focus sul cinema d'animazione, a partire da Elemental di Peter Sohn (Stati Uniti, 2023, 93'), in programma il 14 gennaio alle 15.30 al cinema Massimo. Gli altri film in calendario sono Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki, Ruby Gillman di Kirk DeMicco e Faryn Pearl, Il gatto con gli stivali 2 di Joel Crawford e Yuku e il fiore dell'Himalaya di Rèmi Durin e Arnaud Demuynck.

"L'affido è una delle più alte forme di solidarietà umana e sociale, da cui nascono storie che non sono mai banali; il cinema aiuta a capire che l'affido è un'avventura che non annoia perché fa vivere ai suoi protagonisti emozioni che cambiano le loro vite" afferma Jacopo Rosatelli, assessore a Welfare, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino. "Riteniamo importante proporre alle famiglie dei momenti culturali pubblici, dedicati a bambini e ragazzi, per condividere sul grande schermo le emozioni che sa regalare il cinema d'animazione attraverso storie universali di accoglienza e inclusione" spiega Valentina Noya, vicepresidente dell'Amnc.





