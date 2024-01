Oipa, sequestrati tre segugi e un coniglio ad Acqui Terme

Le guardie zoofile Oipa della provincia di Alessandria, in collaborazione l'Azienda sanitaria locale, hanno sequestrato tre cani denutriti, intestati a persone diverse e senza libretto di vaccinazioni, detenuti in singoli box fatiscenti ad Acqui Terme. Sequestrato anche un coniglio. Un cacciatore è stato denunciato per maltrattamento.

Ora i segugi si trovano nel canile municipale della città termale.

"Abbiamo trovato complessivamente cinque esemplari in un terreno adibito a deposito per attrezzi - spiega in un comunicato Cristina Destro -. Vivevano in recinti, ricoperti delle loro deiezioni e senza cucce coibentate. Tre erano visibilmente sottopeso e uno soffriva anche di un'evidente ernia, come attestato dal veterinario Asl intervenuto sul posto.

Abbiamo sequestrato i tre, lasciando prescrizioni per migliorare la detenzione degli altri due".

Indicazioni lasciate anche per i conigli da carne e le galline, trovati chiusi in gabbie senza cibo e acqua. "Torneremo a controllare" assicura Destro.



