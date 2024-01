Nuova illuminazione per la storica centrale Enel di Cadarese

Nuova illuminazione per la storica centrale idroelettrica di Cadarese, frazione di Premia (Vco), di Enel Green Power. L'impianto, realizzato da Enel X, è stato concepito per migliorare l'efficienza energetica e valorizzare l'architettonica dell'edificio. Si compone di 69 apparecchi led e 3 laser di ultima generazione - per una potenza nominale massima pari a 5,7 kW - connessi sotto un unico sistema di controllo digitale. E' garantito anche un grande risparmio rispetto ai corpi illuminanti a tecnologie tradizionali ora installati: i corpi illuminanti hanno infatti una durata attesa di oltre 50mila euro, pari a oltre 20 anni di vita utile.

"Con questo progetto abbiamo contribuito a esaltare e valorizzare la bellezza e tutti i particolari architettonici della centrale di Cadarese - commenta Dodero, responsabile Global Architectural Lighting di Enel X - La flessibilità del nuovo impianto di illuminazione permetterà di ricreare scenari di luce di grande impatto visivo ed emozionale per un patrimonio storico e architettonico d'eccezione. Inoltre, garantirà un forte risparmio non solo in termini energetici, ma anche di manutenzione".

La centrale di Cadarese "rappresenta uno dei più importanti impianti idroelettrici gestiti da Enel Green Power in Ossola dal punto di vista della produzione di energia rinnovabile e pulita per la transizione energetica del Paese. Con la realizzazione di questo nuovo impianto di illuminazione ne mettiamo in luce, in tutti i sensi, anche il valore artistico", aggiunge Andrea Poggi, responsabile Hydro Area Nord Ovest di Enel Green Power Italia.



