Morto Elio Carmi, con Ubertis creò logo Padiglione Italia Expo

È morto ieri sera a Casale Monferrato (Alessandria) Elio Carmi, 71 anni, firma della grafica e del design. Ha costituito diversi studi, l'ultimo nel 1986 con Alessandro Ubertis. Nel 2015 è loro il logo del Padiglione Italia per l'Expo. Il progetto per le Gallerie degli Uffizi, nel 2020, vince il prestigioso Compasso d'oro.

Presidente della comunità ebraica della cittadina dal 2020, è deceduto per mesotelioma pleurico, la malattia da esposizione all'amianto che proprio Carmi, nella biografia 'Fai Che Farlo' - realizzata con la giornalista Silvana Mossano e presentata a ottobre all'Accademia Filarmonica - racconta in un capitolo. A lui si deve, negli anni, un impegno per la promozione e la valorizzazione di sinagoga e museo e la collezione d'arte contemporanea con 254 pezzi. Creò anche il festival Oyoyoy!, che per un decennio portò a Casale personalità di fama mondiale.

Carmi lascia la moglie Laura e i figli Daria, Diletta e Daniele.



