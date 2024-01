Il Museo nazionale della montagna di Torino compie 150 anni

Sono trascorsi 150 anni da quando nel 1874 fu inaugurata al Monte dei Cappuccini di Torino la Vedetta Alpina, un'edicola dotata di cannocchiale attraverso cui osservare 450 chilometri dell'arco alpino. Nel 2024 il Museo nazionale della Montagna di Torino festeggia dunque il suo centocinquantenario.

Tra le linee guida che hanno ispirato il calendario 2024 del Museomontagna, con l'ultimo quinquennio sotto la guida della direttrice Daniela Berta, figura la trasformazione digitale, con i nuovi contenuti multimediali per la visita della collezione permanente. Il progetto, col contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, prevede la creazione di un racconto articolato in dieci temi di approfondimento rispetto alle collezioni esposte nei due piani del museo e una nuova narrazione video-interattiva fruibile sia in presenza che da remoto. Sarà condotta inoltre una nuova campagna di digitalizzazione e di schedatura della fototeca del centro documentazione del museo, per una migliore conservazione dei materiali, per agevolare le attività di ricerca necessarie ai progetti di valorizzazione e per consentire la fruizione anche online.

La volontà di rinnovamento del museo porterà a marzo 2024 all'inaugurazione di una nuova sezione permanente dedicata al K2, in occasione del 70/o anniversario della spedizione italiana che per prima ne raggiunse la vetta nel 1954, patrocinata dal Club alpino italiano e dal ministero della Difesa, con gli archivi conservati dal centro documentazione del museo.

Il tema della sostenibilità ambientale rimane fondamentale, in coerenza con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu e con il programma sostenibilità avviato nel 2018 dal Museomontagna, in particolare attraverso il progetto Stay with Me e la mostra A Walking Mountain, che verrà inaugurata durante la Torino Art Week 2024. Si tratta di un progetto espositivo che, mediante il dialogo tra le ricerche di artisti contemporanei italiani e internazionali e le collezioni storiche del Museomontagna, propone una panoramica sulla pratica del cammino in montagna e della Walking Art.



