E' torinese la startup che colma le lacune digitali del retail

E' torinese la startup che colma le lacune digitali dei commercianti in Italia e all'estero. Si chiama RedAbissi, è composta da un team under 30 e ha ideato la piattaforma RedHab per colmare le lacune digitali dei commercianti.

"Al giorno d'oggi i social media sono estremamente importanti per comunicare un prodotto o interagire con i clienti, ma le basse competenze digitali del nostro paese che ci collocano tra gli ultimi in Europa potrebbero ostacolare l'efficacia di questo tipo di comunicazione. Abbiamo perciò pensato di creare RedHab per colmare la distanza tra i grandi marchi e chi decide di aprire una sua attività come rivenditore.

In un'unica piattaforma si possono utilizzare le competenze dei grandi team di comunicazione e metterle a frutto per la propria impresa" spiega il ceo di RedAbissi, Lucio Gamba.

La piattaforma della startup interagisce con i principali social network tra cui Facebook, Instagram, Linkedin e Google e tramite i propri account i negozianti possono mostrare all'utente finale i loro prodotti, le loro scontistiche e avere accesso ad un intero piano editoriale fornito dal brand.

La piattaforma di RedAbissi, nata nel 2019, è stata già scelta da diversi brand e opera in sei nazioni oltre l'Italia tra cui Francia, Regno Unito e Germania. Ha già ottenuto importanti risultati: 1 milione di post generati grazie alla piattaforma e utilizzati da più di 120 clienti tra cui Chicco, Ariston, Lierac Paris e Maserati.



