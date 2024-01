Borsalino torna a Pitti Immagine Uomo con la collezione Miraggio

Borsalino, l'antico cappellificio di Alessandria, torna a Pitti Immagine Uomo (Firenze, 9-12 gennaio) con la collezione autunno-inverno ispirata al tema del miraggio. La visione dell'head of style Jacopo Politi conduce in un deserto di pura astrazione, dove i cappelli appaiono come opere d'arte mai uguali una all'altra.

Una collezione profondamente contemporanea, che affonda le radici nella tradizione manifatturiera e danza verso il futuro.

Spazio alle fantasie 'terra arsa' dei feltri di lana, ai nastri a righe fitte effetto moiré e ai laccetti in pelle a intreccio bicolore. La giacca bomber ispira la rivisitazione di copricapo nei tipici toni verde salvia e arancione. Si preannuncia un bestseller Australia, dall'inedita silhouette grafica con bottoncini per ripiegare la tesa e sottogola Gaucho.

Tante le novità fra i materiali: il feltro waterproof crushable; quello in lana e cachemire, dalla straordinaria morbidezza; il mélange, dall'inedito effetto screziato. Accanto agli iconici feltri Made in Alessandria, la collezione di berretti in tessuto e maglia si arricchisce e amplia in un'armoniosa combinazione di forme e materiali innovativi.

Spiccano i reversibili in lana ed eco-shearling, quelli in nylon crushable, senza dimenticare i lussuosi antipioggia reversibili in tessuto tecnico e filato di cachemire. Le proposte in tessuto Storm System Loro Piana e in fibra di bamboo completano la collezione.



