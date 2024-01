Al via Cabine d'artista, il bando di Ireti e Città di Torino

Ireti, società del gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica, e la Città di Torino promuovono il nuovo bando Cabine d'artista, rivolto ad artiste e artisti under 35 che vorranno raccontare, attraverso la street art, i valori e le sfide della sostenibilità per la città e per il territorio. L'obiettivo è selezionare cinque opere che verranno realizzate su altrettante cabine elettriche di Ireti dislocate nei quartieri torinesi. Gli artisti e le artiste dovranno realizzare le loro opere ispirandosi ai valori della sostenibilità ambientale e sociale, partendo da alcune parole chiave: energia, decarbonizzazione, fonti rinnovabili, reti, territorio, sono solo alcuni dei principi-guida che potranno orientare le proposte.

Le cabine elettriche oggetto del bando si trovano nei seguenti quartieri: Mirafiori Nord (via Dandolo angolo via piazza Omero, all'interno del giardino Zena), Pozzo Strada (via Lancia angolo via Boggiani, all'interno del giardino Salvatore Morelli), Vallette (via Parenzo angolo via Val della Torre), Barriera di Milano (piazza Derna fronte civico 250) e Lingotto (via Nizza 277).

"Questo bando mira a coinvolgere la cittadinanza, tramite la creatività di giovani artisti, sui temi della transizione ecologica, e accompagna il forte impegno di Ireti e del gruppo Iren per il rinnovo e la resilienza della rete elettrica di Torino: a rafforzare il normale piano di investimenti di Ireti è infatti previsto, entro il 2026, un investimento di oltre 44 milioni di euro, finanziato anche dal Pnrr" spiega Emiliano Roggero, direttore Distribuzione Energia Elettrica Ireti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA