Al Museo del Cinema un nuovo titolo in Vr, il corto Ophelia

Il Museo Nazionale del Cinema aggiunge un nuovo titolo alla propria programmazione in Vr: il cortometraggio Ophelia di Diana Dell'Erba (Italia 2023, 8'). Dal 10 al 29 gennaio i visitatori del museo che accederanno alla saletta Vr potranno immergersi nel mondo di Ophelia, un cortometraggio che esplora la storia dell'arte attraverso il lento processo creativo di John Everett Millais nel dipingere l'omonimo capolavoro preraffaelita. I protagonisti sono il poeta e pittore Dante Gabriel Rossetti, la poetessa, pittrice e modella Elizabeth (Lizzie) Siddal e il già citato Millais. In particolare, la storia ruota attorno alla difficoltà di Millais nel completare il dipinto, a causa dell'incapacità di Lizzie di giacere in una vasca di acqua ghiacciata, e ai tentativi di Rossetti di incoraggiarla a resistere. "Il cortometraggio Ophelia - spiega Diana Dell'Erba, in capo al progetto nel ruolo di creator - è un'occasione per indagare l'atto creativo e il binomio euforia/melanconia che muove il confine invisibile tra creatore e opera d'arte. Ophelia vede l'incontro e lo scontro tra le battaglie personali di tre meravigliosi personaggi della storia dell'arte: Elizabeth Siddal in lotta contro il proprio corpo per resistere nell'acqua ghiacciata a rischio della vita, John Everett Millais distrutto dalla convinzione di non essere all'altezza di ritrarre l'essenza dell'ultimo respiro e Dante Gabriel Rossetti nello strenuo tentativo di convincerli a resistere in nome dell'Arte.

La lotta che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha vissuto, combattuto tra corpo, mente e cuore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA