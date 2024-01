Visitatori in crescita al Museo della Montagna, 70.000 nel 2023

Sono stati 67.891 nel 2023 i visitatori del Museo Nazionale della Montagna di Torino, 3.800 in più dell'anno precedente, anche grazie a un fitto calendario di mostre e iniziative sotto la guida della direttrice Daniela Berta, in carica dal 2018. Bilancio positivo anche per il periodo natalizio: tra il 23 dicembre e il 7 gennaio i visitatori sono stati 3.478.

Tra le mostre originali prodotte dal Museomontagna fuori sede, ha avuto successo "Walter Bonatti. Stati di grazia - Un'avventura ai confini dell'uomo", inaugurata presso la Galleria Civica di Bolzano l'8 novembre, che dalla sua apertura fino al 7 gennaio ha registrato 3.496 visitatori.



