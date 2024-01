Unc, da luce e gas stangata da 700 euro a famiglia nel 2024

I rincari di luce e gas costringeranno le famiglie piemontesi a sborsare, in media, 700 euro in più nel 2024.

Lo rivela uno studio del comitato regionale piemontese dell''Unione Nazionale Consumatori.

"Con la fine della maggior tutela, è in arrivo una maxi-stangata in bolletta. - spiega l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale di Unc - Se, da un lato, proveniamo da un trimestre di fine 2023 con i prezzi medi delle forniture in calo, dall'altro fattori concomitanti di un settore umorale e inquieto quale quello dell'energia in generale lasciano ben poche speranze al risparmio: volatilità dei prezzi, oneri di trasporto e sistema, la fine del blocco biennale delle tariffe valido sino al 2022 che ha in parte calmierato la crisi energetica e il ritorno dell'iva al 22% per via della fine delle agevolazioni che sinora l'avevano contenuta sinora al 5%".

A contribuire all'aggravio di costi - aggiunge Polliotto - il fatto che "una gran fetta di consumatori saranno obbligati a passare dal mercato tutelato a quello libero entro il primo semestre dell'anno. Al momento attuale, stimiamo pertanto che la spesa energetica pro quota a famiglia registrerà in media circa 700 euro in più".

A farne le spese saranno soprattutto "le fasce più deboli: - chiosa la presidente di Unc Piemonte - anziani over 75 con pensioni minime, bonus sociale e alle prese con gravi contesti di disabilità".



