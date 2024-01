Sarno e Canalis, 'peggiora servizio ferroviario Pinerolo-Torino'

"Negli ultimi mesi il servizio ferroviario nella tratta Pinerolo - Torino Porta Susa ha subito un evidente peggioramento che comprende ritardi, soppressioni di corse, affollamento, sporcizia, inaccessibilità delle sale d'attesa. Sono solo alcuni dei disagi che pendolari e turisti sono costretti a subire quotidianamente". Ad affermarlo sono due consiglieri regionali del gruppo Pd in Piemonte, Diego Sarno e Monica Canalis.

"La tratta ferroviaria - spiegano - connette il tessuto produttivo, sociale e culturale di più di 50 comuni e circa 250.000 abitanti del Pinerolese e della zona omogenea Torino Sud. La giunta regionale e il presidente Cirio si assumano tutte le responsabilità delle tante promesse fatte e non mantenute.

Nessuno dei 28 passaggi a livello è stato soppresso, non c'è stato alcun intervento per abbattere le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità dalle banchine ai treni. Ancora, non è stato fatto nessun investimento sull'efficientamento tecnologico degli apparati, né tantomeno sono stati realizzati raddoppi selettivi della linea nei punti idonei. Infine, il problema delle sale d'attesa: possono essere gestite efficacemente dai Comuni, senza però scaricare loro tutti i costi che ne derivano".

"La proposta fatta alla giunta - concludono - non ha ricevuto nessuna risposta, sebbene bastasse un contributo economico minimo da unire alle risorse che i comuni erano pronti ad investire. Oggi siamo qui, insieme a tanti sindaci e sindache (Pinerolo, Moncalieri, Nichelino, Airasca, Piscina, None, Piobesi e Scalenghe) per rivendicare il corretto funzionamento del treno, mezzo di trasporto più economico ed ecologico".





