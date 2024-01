Quota neve si abbassa a 200-400 metri, fiocchi anche in pianura

Si abbassa, fino a 200-400 metri, la quota delle nevicate previste domani sul Piemonte. Le precipitazioni .- spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - interesseranno principalmente la fascia montana e pedemontana dal Cuneese al Biellese ed i primi tratti di pianura adiacenti" e saranno "più estese nel corso del pomeriggio, fatta eccezione per il settore sudorientale che vedrà fenomeni sporadici o del tutto assenti".

E' possibile la caduta di "nevischio o pioggia mista a neve fino al primo mattino di mercoledì sulle pianure a nord del Po.

Migliora dal pomeriggio di mercoledì, con nevischio limitato alle valli occidentali e sudoccidentali". Giovedì previsto tempo "stabile e soleggiato salvo nebbie mattutine in pianura, in successivo sollevamento".



