Osservatorio Fmpi, + 30% spesa imprese per assicurazioni veicoli

Nel 2024 le pmi piemontesi spenderanno, in media, il 30% in più di assicurazioni per i veicoli. Lo rivela uno studio di Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico Fmpi (Federazione Medie e Piccole Imprese) che in regione conta oltre 500 associati e 6.000 aziende in tutta Italia.

"La corsa al rialzo delle polizze aveva già registrato un poderoso +15% a settembre 2023, al rientro dalle ferie", sottolinea Pantanella. Un rincaro che, "con gli aumenti generalizzati statuiti e comunicati dalle compagnie a fine dicembre scorso, si traduce in un aggravio dei budget per i produttori più piccoli, costretti a fare i conti con margini sempre minori e la difficoltà di restare in equilibrio sul mercato".

A essere penalizzati - spiega il presidente dell'Osservatorio economico Fmpi - saranno soprattutto "gli artigiani, quali carrozzieri, meccanici, ricambisti, panificatori, aziende di alimentari, ristorazione e piccolo commercio in genere, alle prese con consegne e logistica sempre più care e difficili, gravate altresì da periodi prolungati di caro-carburante".

"Un fenomeno preoccupante - conclude Pantanella - che ha visto per i mezzi a quattro ruote lievitare in media il premio di circa 140 euro rispetto a fine 2022, con Cuneo in cima alla classifica delle città più penalizzate seguita da Torino".





