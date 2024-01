Non consegna cellulare a rapinatore, viene aggredito a Biella

Si rifiuta di consegnare al rapinatore lo smartphone e viene riempito di pugni al volto. Un giovane di 25 anni di Biella è stato ricoverato al pronto soccorso con frattura al setto nasale e agli incisivi in seguito alla brutale aggressione.

La polizia ha arrestato un 24enne nigeriano autore della rapina e del pestaggio. L'altra sera è stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi, è stato raggiunto da una pattuglia delle Volanti, mentre un altro equipaggio si è messo sulle tracce dell'aggressore trovato poco lontano.

Il nigeriano avrebbe avvicinato il giovane intimandogli di consegnargli portafoglio e telefono cellulare. A fronte del rifiuto ricevuto l'ha colpito violentemente al volto. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, il giovane si è sfilato la giacca con all'interno il portafoglio contenente la somma di 400 euro consentendo al 24enne di impossessarsene e consegnarlo ad un altro soggetto che si dava immediatamente alla fuga. A quel punto il 25enne, opponendosi all'aggressore, è riuscito ad impedire che gli venisse sottratto il telefono cellulare e, approfittando un momento favorevole, si è dato alla fuga riuscendo a far intervenire la polizia. Sentito il sostituto procuratore di turno, il 24enne è stato arrestato e portato in carcere.



