Museo Rai di Torino, 12mila visitatori nei primi giorni del 2024

Nella prima settimana del 2024 sono stati 12.371 i visitatori al Museo Radio e Tv della Rai a Torino, nell'intero periodo delle feste natalizie oltre 23mila presenze. Numeri che si aggiungono alle cifre record del 2023, con oltre 166mila visitatori (contro i 77.580 del 2022). Dall'1 al 7 gennaio la media giornaliera di visitatori è stata di 1.767, con due picchi: 2.367 persone il 3 gennaio - giorno dei 70 anni dal primo annuncio tv, con la diretta del Tgr dal Museo - e 2.614 il giorno successivo.

Sempre nella prima settimana di gennaio c'è stato anche un boom di visitatori del sito www.museoradiotv@rai.it che ha registrato +190% di browser unici. Notevole incremento di follower, inoltre, sulle pagine social Facebook e Instagram del museo.

Il mese di dicembre ha fatto registrare anche il record storico mensile con 25.122 visitatori e il record storico giornaliero con 3.511 persone sabato 9 dicembre.

Il Museo della Radio e della Televisione Rai si è confermato anche come set per le trasmissioni del servizio pubblico, come nel caso della puntata di Geo, il 3 gennaio su Rai 3, con il collegamento dagli spazi espositivi di via Verdi con la professoressa Paola Pallavicini, docente di Storia e Critica della Televisione all'Università di Torino, in occasione dei 70 anni della tv.



