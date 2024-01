Juventus al lavoro, Rabiot salta la Coppa Italia

Non c'è tempo per riposarsi per la Juventus: la squadra bianconera, a poche ore dalla vittoriosa trasferta di Salerno si è subito ritrovata alla Continassa per preparare la sfida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone in programma giovedì allo Stadium. Rabiot resterà a riposo per il prossimo match perché ha accusato un sovraccarico al flessore della coscia destra, ma il tecnico Massimiliano Allegri ritroverà Alex Sandro per la difesa.

Chiesa, invece, resta in dubbio: lo spavento per il colpo subito prima della partenza per Salerno è ormai superato, il ginocchio si è sgonfiato ma si è allenato a parte e andrà ancora valutato nei prossimi giorni in vista del Frosinone.

Ancora fermi ai box, infine, Kean e De Sciglio, i quali hanno proseguito con i lavori personalizzati. Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento al mattino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA