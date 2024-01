Buongiorno, 'Il Torino avrebbe meritato qualche punto in più'

"Quando si vince gli animi sono un po' più gioiosi. Noi stiamo lavorando bene da 2/3 mesi, abbiamo iniziato ad allenarci seriamente e duramente. Siamo un gruppo unito, penso anche che avremmo meritato qualche punto in più.

Cercheremo di continuare così e di lavorare anche più duramente per creare qualche gol in più perché ci è un po' mancata la fase offensiva". Lo ha detto il capitano del Torino Alessandro Buongiorno, intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini "Calciatori 2023-2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA