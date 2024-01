Al Museo del Cinema 50mila visitatori nelle festività natalizie

Grande successo di pubblico al Museo Nazionale del Cinema di Torino dove, durante il periodo natalizio, dal 23 dicembre al 7 gennaio, ci sono stati 50.000 visitatori, il 17% in più dello scorso anno quando si erano avute 43.000 presenze. Ancora un record per il museo alla Mole, che ha chiuso il 2023 con oltre 755.000 presenze, il miglior risultato di sempre dall'apertura del museo alla Mole e con un +32% rispetto all'anno precedente.

"È un momento molto importante per il Museo Nazionale del Cinema - sottolineano il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano - la mostra di Tim Burton attrae tantissimi visitatori. Come Fondazione, sommando tutte le attività del nostro ente (il museo, il Cinema Massimo, i festival, i nostri archivi e l'arena estiva) possiamo considerare un totale di 885.000 presenze. Questo ci rende uno dei più interessanti hub culturali a livello locale e nazionale. Il trend in crescita che conferma la nostra scelta di politica museale, radicata sul territorio e al tempo stesso aperta verso realtà nazionali e internazionali: questo ci fa ben sperare per un 2024 ricco di successi e soddisfazioni".

Il Museo Nazionale del Cinema dedica, dal 9 al 23 gennaio al cinema Massimo, una retrospettiva a Sembène Ousmane, considerato il padre del cinema africano, nel suo centenario, proiettando i suoi film che narrano mezzo secolo di storia africana con linguaggio popolare, raffinata ricerca estetica e sottile ironia. La biografia del regista, da pescatore a operaio, da clandestino a militante, permea un cinema intriso di desiderio di libertà e impegno politico. La retrospettiva è a cura di a cura di Daniela Ricci, con la partecipazione dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dell'Associazione dei Senegalesi di Torino.



