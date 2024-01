Valanga in val Formazza, almeno 2 persone coinvolte

Sarebbero almeno due le persone coinvolte nella valanga che si è staccata intorno a mezzogiorno in val Formazza. La valanga è arrivata fino al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di quota, dove i soccorritori stanno concentrando le ricerche: proprio dalla zona del lago arriva infatti il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso di valanga. La situazione, riferiscono i soccorritori, è critica.

Per le ricerche nel lago sono stati attivati anche i vigili del fuoco

Una valanga si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdossola. L'area interessata è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.

Al lavoro ci sono alcuni volontari del soccorso alpino, che si trovavano in gita nella zona, e l'elisoccorso. Sul posto anche la squadra di Formazza del soccorso alpino che sta raggiungendo il luogo della valanga con le motoslitte.

"I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c'è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio". E' quanto riferiscono all'ANSA dal rifugio 'Maria Luisa', che si trova a quota 2.157 metri in val Formazza, a breve distanza dal lago del Toggia, dove questa mattina si è staccata una valanga che avrebbe travolto almeno due persone. "E' successo qualcosa in un punto oltre alla casa guardiani delle diga del lago, ma non sappiamo nient'altro. Il gestore è andato a vedere, ma non è ancora tornato" aggiungono dal rifugio.

