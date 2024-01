Un vasto incendio è divampato la scorsa notte all'interno di un'azienda di pallet in via Emilia a Borgaro Torinese, nella zona industriale della cittadina.

L'allarme è scattato intorno all'una. Le fiamme si sono propagate all'esterno del capannone della ditta coinvolgendo centinaia di bancali. In corso l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti o intossicati.



