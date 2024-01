Juric, 'Siamo sulla strada giusta e ambiziosi'

"Gli episodi sono girati tutti dalla parte giusta, ma in ogni caso è da un po' che abbiamo preso la strada giusta: dobbiamo restare umili ed essere ambiziosi": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così il 3-0 ottenuto contro il Napoli. "L'anno scorso era un squadra straordinaria e impressionante, ora ce la giochiamo - ha aggiunto nella conferenza stampa post partita - e tutto il campionato è molto livellato: purtroppo non abbiamo qualche punto in più che avremmo meritato, penso alle sfide con Monza, Bologna e Fiorentina".

Il mercato granata, però, può ancora aspettare: "Ora pensiamo alla trasferta di Genova, poi faremo valutazioni - spiega Juric - ed è una partita che può darci un grande slancio, anche se il Genoa ha un entusiasmo incredibile".



