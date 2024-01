Sono i carabinieri, poco dopo le 2 della notte, a trovare l'auto contro la porta della Farmacia Centrale in via Pellizzari a Tortona (Alessandria).

L'intelaiatura è danneggiata. Al conducente - come si spiega in una breve nota del Comando Provinciale - è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.

Il fondo stradale, reso viscido dalle piogge, e una condotta di guida non ortodosse potrebbero essere all'origine di quanto accaduto.



