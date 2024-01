Tortona, spento incendio di una canna fumaria in un'abitazione

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortona (Alessandria) ha permesso di risolvere rapidamente l'incendio di una canna fumaria in un'abitazione privata. Vinta la combustione all'interno, è stato scongiurato lo sviluppo di ulteriori sulla copertura e in altre parti dell'edificio.

Il comando provinciale - in una breve nota - raccomanda, al fine di evitare potenziali situazioni di pericolo, di eseguire periodicamente, a opera di ditte specializzate e abilitate, una corretta pulizia dei condotti e il controllo degli apparecchi.





