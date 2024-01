Dopo mesi torna a Domodossola autoscala dei vigili del fuoco

Dopo mesi di polemiche e richieste, sfociati anche in due lettere inviate dal sindaco Lucio Pizzi al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'autoscala dei vigili del fuoco assegnata al distaccamento di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) ha fatto ritorno in città.

Nei mesi scorsi era stata utilizzata tra Torino, Imperia e Biella.

In una nota, il sindacato autonomo Conapo ringrazia il sindaco Pizzi e l'europarlamentare Alessandro Panza, " fin da subito molto attivo e che ha permesso il rientro del mezzo in sede".

"Promessa mantenuta - dichiara Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la montagna del ministro per gli Affari Regionali -. Avevamo promesso che l'autoscala sarebbe tornata e così è stato. Adesso l'impegno sarà di farla rimanere".



