Calcio: Torino; Juric, 'Vogliamo dare un segnale ai tifosi'

"Abbiamo un'occasione per dare un segnale ai nostri tifosi: vogliamo fare bene in queste 20 gare che ci mancano, in classifica siamo tutti vicini": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la sfida contro il Napoli in programma domani allo stadio Olimpico Grande Torino. "Ho sensazioni positive, ci stiamo allenando con la giusta intensità - aggiunge l'allenatore granata - e contro il Napoli servirà anche un po' di fortuna". E sul mercato: "Per ora tutto tace, potrebbe arrivare qualcuno se dovesse uscire qualcuno - spiega Juric - e ho la sensazione che ci manchi qualche punto per poter andare dal boss (Cairo, ndr) per chiedere rinforzi"



