Quasi 5mila animali selvatici salvati nel 2023 nel Torinese

Sono stati quasi 5mila gli animali selvatici in difficoltà che lo scorso anno sono stati curati dai sanitari del Canc, il Centro animali non convenzionali di Grugliasco, dopo essere stati recuperati dai tecnici faunistici, cittadini o dagli agenti faunistico-ambientali della Città metropolitana di Torino. Tra le specie che più frequentemente sono in pericolo ci sono colombi (645 esemplari), rondoni (499), ricci (494), merli (300), caprioli (103), volpi (44), rapaci (62) e tassi (11).

Parte delle attività rientrano nell'ambito del progetto 'Salviamoli insieme on the road', che ha visto nel 2023 250 interventi di recupero e salvataggio sul posto, mentre le segnalazioni telefoniche dei cittadini sono state 1.120.

L'iniziativa Salviamolinsieme, rinnovata anche per il 2024, vede l'impegno diretto del personale della funzione specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana insieme al Canc, che fa parte della struttura didattica speciale veterinaria dell'Università di Torino. La convenzione conferma anche per quest'anno l'attuale organizzazione del progetto, con un finanziamento di 37mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA