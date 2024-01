Fim, 'Mirafiori soffre, nel 2023 produzione giù del 9,3%'

Mirafiori è uno degli stabilimenti di Stellantis in maggiore sofferenza. Nel 2023 sono state prodotte 85.940 auto, con una flessione del 9,3% sul 2022. Le Maserati prodotte sono un quinto di quelle del 2017. Lo dice il report della Fim Cisl, presentato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano e dal segretario generale di Torino Rocco Cutrì. La Fim chiede che non si temporeggi sul lancio produttivo della nuova Quattroporte berlina e che, oltre alla 500 elettrica e ai modelli Maserati, venga assegnato a Mirafiori "un altro modello sulla piattaforma full-electric con potenzialità di volumi importanti e non di nicchia".

Il peso maggiore dei volumi a Mirafiori continua a essere determinato dalla produzione della 500 bev che si ferma a 77.260 unità, allo stesso livello del 2022 (77.500), mentre sono dimezzati i volumi dei cinque modelli Maserati (8.680, -49%).

Hanno inciso le giornate in più di cassa integrazione. La situazione più critica - spiega la Fim - è quella della Maserati: basti pensare che nel 2017 le produzioni si attestavano a quasi 55.000 unità e oggi sono 8.680. Ci sono stati 99 giorni di stop produttivo gestiti con la cassa integrazione che hanno coinvolto circa 1.780 lavoratori nei primi 9 mesi e 1.052 negli altri 3. Verso la fine del primo trimestre del 2023 sono partite le produzioni delle Maserati Gran Turismo (Gt) e Gran Cabrio (Gc) raggiungendo quota 2.790 unità. A inizio 2024 verranno inoltre prodotte le nuove versioni Folgore full-electric di GranTurismo e poi di Gran Cabrio. "Le nuove Gt e Gc, anche nelle loro versioni elettriche - spiega Uliano - potranno avere riscontri migliori in termini di volumi, ma crediamo non ci siano le condizioni di supplire allo stop produttivo di Ghibli e Quattroporte e soprattutto non possano saturare, insieme al Suv Levante, la produzione della linea Maserati".



