Al Carignano L'ispettore generale di Gogol con Rocco Papaleo

Va in scena al teatro Carignano da martedì 9 gennaio L'ispettore generale di Nikolaj Gogol', per l'adattamento e la regia di Leo Muscato. Sarà in scena Rocco Papaleo con Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Gennaro Di Biase, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Michele Schiano di Cola, Marco Vergani. Le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Margherita Baldoni, le musiche originali di Andrea Chenna, le luci di Alessandro Verazzi.

Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro Stabile di Bolzano insieme al Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e dal Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, resterà in scena per la stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 21 gennaio. Le recite in programma dal 16 al 21 gennaio al Carignano sono accessibili attraverso soprattitolazione, audiodescrizione e materiali di approfondimento. Venerdì 19 gennaio, alle 18, è previsto un tour descrittivo e tattile sul palcoscenico.

Nell'ambito di Retroscena, mercoledì 17 gennaio, alle 17.30 Leonardo Lidi e gli attori della Compagnia incontreranno il pubblico. L'appuntamento è introdotto da Matteo Tamborrino (Università di Torino).

L'ispettore generale è uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa. Scritta quasi duecento anni fa, ma tragicamente più attuale di quanto si possa immaginare, è una commedia satirica estremamente divertente che si prende gioco delle piccolezze morali di chi detiene un potere e si ritiene intoccabile



