A Verbania in atto riqualificazione del canale del Fondotoce

Continuano i lavori di rinaturalizzazione del canale di Fondotoce a Verbania. I lavori in atto del progetto di "riqualificazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce "sono un risultato importante - segnala la sindaca, Silvia Marchionini - voluto fortemente dalla nostra amministrazione comunale, con un investimento di 400mila euro di contributo regionale".

"Gli alberi malati e pericolosi - afferma l'assessore all'ambiente, Giorgio Comoli - vengono tolti per lasciare spazio a nuove piantumazioni, visto che è anche indispensabile mettere in sicurezza il tratto di pista ciclo-pedonale molto frequentata che corre lungo il canale. Dopo questo taglio selettivo seguirà una pulizia accurata e un taglio di finitura e saranno ripristinate le sponde danneggiate dalle radici degli alberi.

Ultimo atto sarà la nuova piantumazione di alberi autoctoni del luogo, per migliorare la difesa delle sponde".

Il progetto è stato presentato in forma congiunta dal Comune di Verbania, che è stazione appaltante, dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, dal Comune di Mergozzo e dall'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, a cui fa riferimento la Riserva naturale speciale del Fondo Toce.





