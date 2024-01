Stellantis, per la Lancia secondo anno consecutivo da record

Il 2023 è stato il secondo anno consecutivo da record per Lancia con una crescita dei volumi del 9% e con la seconda miglior quota di mercato del segmento B della sua storia pari al 14.9%. La Lancia Ypsilon è la terza vettura più venduta in Italia nel 2023 ed è il secondo modello più venduto dal Gruppo Stellantis.

In 39 anni di successi, quattro generazioni e 37 serie speciali, la fashion city car di casa Lancia è stata venduta in più di tre milioni di unità.

"Il 2023 è stato il secondo anno record per Lancia! Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota di mercato nel segmento B della sua storia. All'interno del segmento, la versione ibrida è risultata leader di mercato e la versione Ecochic Gpl la terza più venduta del segmento" sottolinea Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia. "Dopo 39 anni di successi, quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 37 serie speciali, sul podio del segmento B per ben 12 anni consecutivi, la fashion city car di casa Lancia è decisamente una vettura dei record!".





