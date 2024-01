Protesi aortiche ultima generazione al Mauriziano di Torino

Due pazienti della Cardiologia dell'ospedale Mauriziano di Torino sono stati trattati con successo nei giorni scorsi con una valvola aortica (Tavi, (Transcatheter Aortic Valve Implantation, vale a dire impianto transcatetere di valvola aortica) di ultima generazione. Il Mauriziano è così diventato il primo ospedale del Piemonte a utilizzare una protesi aortica di recentissima innovazione, che rappresenta ad oggi, già come intervento in sé, la più moderna e avanzata procedura per eseguire la sostituzione della valvola aortica. La nuova protesi aortica utilizzata dai cardiologi del Mauriziano vanta infatti caratteristiche tecniche che ne permettono un più agevole posizionamento e navigabilità, rendendo così più semplice e rapido l'intervento, con evidenti vantaggi per il paziente.

La patologia per cui viene eseguito l'intervento Tavi, al di là della nuova protesi di questo tipo usata ora al Mauriziano, è la stenosi aortica, che rappresenta una delle malattie più comuni delle valvole cardiache: in Italia interessa oltre un milione di persone. Il 10% della popolazione oltre i 65 anni ne è la fascia più colpita. L'intervento è una procedura estremamente innovativa e mininvasiva, eseguita dai cardiologi, che permette di sostituire la valvola aortica passando da un'arteria della gamba, senza necessità di intervento chirurgico e di anestesia generale. Il paziente viene dimesso in tre o quattro giorni, se non ci sono particolari complicanze procedurali o necessità di riabilitazione post dimissione.

"Nonostante gli incrementi nazionali e regionali di interventi con protesi Tavi, il numero di pazienti trattati risulta purtroppo basso rispetto al fabbisogno di salute - afferma Giuseppe Musumeci, direttore della Cardiologia dell'ospedale Mauriziano e presidente regionale dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri -. Ad oggi, sono soltanto 194 i pazienti trattati ogni milione di abitanti in Italia (212 per milione in Piemonte) rispetto ai circa 415 per milione di abitanti che meriterebbero il trattamento, secondo le evidenze cliniche".



