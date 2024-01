Nel pomeriggio di oggi, intorno 16.40 i vigili del fuoco del comando di Biella sono intervenuti a Ternengo per una minicar uscita di strada e precipitata per qualche metro dal piano stradale in un prato. Sul posto è intervenuto anche la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) per liberare la persona all'interno e per mettere in sicurezza il mezzo. La persona è poi stata affidata alle cure del 118.





