Caso Pozzolo: familiari del ferito, 'vuole solo dimenticare'

"Vuole soltanto dimenticare e lasciarsi alle spalle questa disavventura". Luca Campana è il 31enne di Candelo (Biella) rimasto ferito la notte di Capodanno a Rosazza dal proiettile partito dalla mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo.

A parlare sono i familiari, che aggiungono: "Sta meglio, ma è scosso per quanto successo".

Subito dopo l'incidente l'uomo, genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla giustizia che aveva partecipato alla festa nel Biellese, era stato portato in ospedale a Ponderano (Biella), dove i medici avevano estratto il proiettile dalla gamba, per poi dimetterlo già nella giornata dell'1 gennaio con dieci giorni di prognosi.

Il dolore alla gamba c'è, spiegano in famiglia, ma anche la voglia di tornare al lavoro. Campana è un elettricista specializzato, dipendente di un'azienda che si occupa di sistemi di allarme e di videosorveglianza e ha vinto di recente anche il premio come operaio dell'anno.

"Si è spaventato molto - riprendono i familiari -. Per fortuna è rimasto ferito in modo lieve. Ora c'è solo voglia di lasciarsi alle spalle quanto successo". Finora il 31enne non ha presentato denuncia per quanto accaduto.



