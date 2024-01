Tour 2024: Coppi e Prudhomme 'concittadini' di Castellania

Da oggi, 64/o anniversario della morte di Fausto Coppi, Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, è cittadino onorario di Castellania Coppi (Alessandria). Un modo, come spiegato dal sindaco Sergio Vallenzona, "per portare, ancora di più, il nome del nostro Campionissimo nel mondo, primo a centrare nel 1949 l'accoppiata con il Giro, ripetuta nel 1952". Il Tour 2024 inoltre passerà in onore di Coppi anche da Tortona, dove l'Airone morì, con un gran premio della montagna sulla salita del castello chiamata per l'occasione 'Cote de Tortone - Fausto Coppi', nella tappa Piacenza-Torino.

A Prudhomme consegnato il simbolico 'Mattone' di Casa Coppi, uno di quelli recuperati durante il restauro. Sempre a lui dedicata una delle 'Piastrelle' che, sulla facciata del museo, celebrano 'I Cantori del Ciclismo', col Campionissimo ricordato anche come un papà speciale, come raccontato al patron della Grande Boucle dai figli Marina e Faustino. Tra gli ospiti Davide Cassani, ex ct della Nazionale.

"Il Giro d'Italia 2025 arrivi a Castellania Coppi" chiedono intanto il sindaco della cittadina e l'Uncem (Unione nazionale Comuni, comunità e enti montani), che aggiunge: "Ogni anno sono accolti 20mila turisti. Governo e Coni decidano di investire qui, sul ciclismo che non è storia o passato, bensì futuro per i giovani, formazione, innovazione, ricerca".



