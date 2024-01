Intervento di vigili del fuoco di Tortona (Alessandria) e dei carabinieri di Pontecurone per l'incendio in un'abitazione. Le fiamme - divampate dalla canna fumaria - sono state domate e l'immobile dichiarato inagibile.

Il proprietario - come fatto sapere dai militari - è ospitato in una struttura della zona.



