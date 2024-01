Polfer Piemonte e Vda, oltre 243mila persone controllate

Oltre 243.300 persone controllate, 61 arresti e 596 indagati. Sono alcuni dei dati del bilancio di fine anno dei controlli della polizia ferroviaria del Piemonte e la Valle D'Aosta. Nel report 2023 sono stati registrati anche il sequestro di trenta armi da taglio e diciannove armi improprie, oltre a 1,6 chilo di droga.

Più di 13mila le pattuglie impiegate nelle stazioni e 2.900 quelle a bordo dei treni. Sono stati inoltre predisposti 742 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli.

Le operazione dalla Polfer sono state 48, organizzate in ambito nazionale. L'attività di contrasto ai furti di rame ha portato al recupero di oltre 1 tonnellata di 'oro rosso', a nove denunce e a multe per un totale di 17.350 euro.

Nel 2023 gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato circa 43 persone scomparse, di cui circa 37 minori.





