Nel 2023 immatricolate 1,5 milioni di auto (+18,9%)

Il 2023 si è chiuso con 1.566.448 immatricolazioni di auto, il 18,96% in più del 2022. Nel mese di dicembre sono state vendute 111.136 auto con una crescita del 5,9% sullo stesso mese dell'anno precedente.

Stellantis ha venduto in Italia nel 2023 - secondo le elaborazioni di Dataforce - 591.156 auto, il 10,5% in più dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 33,5% contro il 36,3%. A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 36.833, in calo del 4,6% rispetto all'analogo periodo del 2022, con la quota di mercato che scende dal 32,5% al 28,7%.

Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 35% nel 2023, ma la quota di mercato nel 2023 è Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 35% nel 2023, ma la quota di mercato nel 2023 è solo del 4,2%. Emerge dai dati dell'Anfia sulle immatricolazioni per alimentazione.

Le auto ad alimentazione alternativa immatricolate nel 2023 crescono del 21,8% e sono oltre la metà del mercato con una quota del 54%. Tra queste le elettrificate (Bev e vetture ibride di tutti i tipi) rappresentano il 44,8% dell'anno, in aumento del 24,2%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA