Musei torinesi da record, numeri in forte crescita

E' stato un anno da record il 2023 per i musei torinesi. L'Egizio ha superato il milione di visitatori con un balzo rispetto ai 900.000 del 2022, il Museo Nazionale del Cinema - grazie anche al successo della mostra su Tim Burton - i 755.000, in crescita del 32% rispetto al 2022.

Forte incremento anche per la Reggia di Venaria con 455.598 visitatori, il 30% in più dell'anno precedente.

La Fondazione Torino Musei ha registrato un forte aumento dei visitatori rispetto al 2022: Gam, Mao, Palazzo Madama e Artissima hanno superato le 573.000 presenze. In particolare la Gam ha accolto oltre 180.000 persone, il Mao ha sfiorato quota 100 mila e Palazzo Madama ha registrato oltre 262.000 presenze; a questi si aggiungono gli oltre 34.000 visitatori in quattro giorni per la trentesima edizione di Artissima, Ai Musei Reali le presenze sono state 624.900 rispetto ai 457.937 del 2022 e ai 596.000 del 2019.



