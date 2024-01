Incendio in un appartamento del Torinese, evacuate 48 persone

Un incendio è scoppiato questa mattina in un palazzo di via Pacinotti a Settimo Torinese, nella prima cintura di Torino. Le fiamme sono scaturite da un alloggio in cui vivono due persone anziane. Sul posto sono intervenuti immediatamente oltre ai vigili del fuoco che, per motivi di sicurezza, hanno evacuato 48 persone, anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118.

Alcuni condomini sono state trasportati negli ospedali di Chivasso e al Giovanni Bosco di Torino per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno spento a fine mattina le fiamme. Sul posto sono intervenute tre squadre e due autoscale. Due appartamenti sono rimasti danneggiati dal rogo e due persone anziane sono state affidate alle cure dei sanitari. Una persona, che aveva difficoltà di movimento, è stata trasportata a terra con il cestello dell'autoscala.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area.



